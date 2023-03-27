







(وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ـ الشورى: 30).



فإن من سنن الله وقوع البلاء والمصائب على المؤمن لحكمة عظيمة، فاعلم رحمك الله مهما أصابك من المصائب من مرض او عقوبة او بلاء ومصائب في الدنيا وكثرة وقوعها عليك وتنوعها فإنما بسبب ما قدمت يداك من السيئات، وان ما يعفو الله عنه اكثر.



وهل في الدنيا والآخرة مصائب وشرور وداء الا سببه الذنوب والمعاصي؟



فإذا تقررت عندك هذه الحقيقة الشرعية وهي ان الذنوب سبب للعقوبات، فحري بك أن تبدأ بنفسك، فتفتش عن مناطق الزلل فيها، وان تسأل الله ان يهديك لمعرفة ذلك.



وينبغي اذا نزل بك البلاء والمصائب ان تكثر من التوبة والاستغفار وتفتش حالك وتتخلص من جميع المظالم وتطهر مالك من الشبهات وتوقن انك مقصر في حق الله وتعتبر في حال الدنيا الزائلة وتعظم رغبتك في الآخرة.



فخذها قاعدة في حياتك، ان ما اصابك من بلاء ومصائب انما هو بسبب ما اكتسبته من ذنوب، وما اقترفته من خطايا.