أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرص على الحلال في طعامنا وشرابنا، وحذرنا من أكل الحرام؛ لأنه يقود صاحبه إلى النار، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن المحافظة على أكل الحلال تجعل الدعاء مرجو القبول، وأن تناول ما حرمه الله وما كان مصدره من حرام يحرم الإنسان من نعم كثيرة ويحجب عنه عفو الله تعالى ورحمته. جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما تلي عند النبي قول الله عزّ وجلّ: (يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) قام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعاء، فقال له: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، والذي نفسي بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به» علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كيف نحرص على الطيب الحلال في كل ما نأكله ونشربه، فقال صلى الله عليه وسلم «يا أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام فأنى (أي فكيف) يستجاب له».