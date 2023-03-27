استقبل النائب السابق وعضو مجلس 2022 المبطل عبدالله فهاد العنزي المهنئين بشهر رمضان المبارك، في ديوانه مساء أمس الأول.



وتـبـادل الـحـضـور الأحاديث الودية والتهاني والـتـبريـكـات بـالـشهر الفضيل، مؤكدين ما جبلت عليه الكويت من التواصل والتراحم في هذه المناسبات العزيزة.



وقال النائب السابق وعضو مجلس 2022 المبطل عبدالله فهاد العنزي خلال حفل الاستقبال «نشكر الله على نعمه الكثيرة، وأن الكويت في ظل أجواء رمضان تعيش نعما كثيرة، منها نعمة الأمن والأمان ونعمة التواصل، الذي جبل عليه أهل الكويت في جميع المناسبات، وأن شهر رمضان شهر الخير يجتمع فيه الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى».