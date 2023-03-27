القاهرة ـ هالة عمران



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون خالية من أي تسريب للأسئلة، موضحة أن الاختبارات ستكون مؤمنة ومنضبطة وستتـصدى الوزارة لأي محاولات غش، وسيتم تطبيق القانون بحسم على أي وقائع غش، كما أن الوزارة لديها أدوات كثيرة لكشف أي محاولات غش وهذه الأدوات ستكون في كراسة الأسئلة.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ في التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد في جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.



وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو بمادتي الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أي يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.