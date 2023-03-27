

أضاف البنك الأهلي الكويتي مؤخرا بنجاح الليرة التركية كواحدة من العملات الأجنبية المعادلة في نظامه المصرفي، لتلبية الطلب المتزايد على هذه العملة.



وتأتي هذه المبادرة أيضا متماشية مع جهود البنك الرامية إلى زيادة حصته في سوق المدفوعات، وحصيلة تحليل شامل ومتكامل لسوق المدفوعات بالعملات الأجنبية، أجراه فريق العمل من إدارة العمليات في البنك الأهلي الكويتي.



ونجح البنك الأهلي الكويتي في إتمام عملية إضافة العملة التركية بالتعاون مع بنك «أكبنك تي إي إس» (Akbank T.A.Ş.)، أحد أكبر البنوك في تركيا، المدرج في بورصة إسطنبول، والذي يمتلك تاريخا حافلا بالريادة المصرفية يمتد على مدى سبعة عقود.



وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، أفاد محمد البلوشي، مدير عام إدارة العمليات في البنك الأهلي الكويتي: لقد أصبحت تركيا وجهة السفر المفضلة للعديد من عملاء البنك الأهلي الكويتي، سواء للمواطنين الكويتيين أو للمقيمين. وقد لاحظنا زيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يسافرون إلى تركيا.



وأضاف أن أسباب السفر إلى تركيا لم تعد تقتصر فقط على الأغراض السياحية، ولكنها أيضا ترتبط بفرص الاستثمار العقارية هناك، إذ إن الكثير من الكويتيين والمقيمين يقومون بشراء عقارات في تركيا، الأمر الذي يستلزم على ملاك العقارات القيام بمتطلبات الصيانة الدورية ورعاية هذه العقارات.



وتابع: لهذه الأسباب على وجه التحديد، كانت هناك زيادة كبيرة في حاجة العملاء إلى تحويل الأموال مباشرة من حساباتهم بالدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي إلى حساباتهم بالليرة التركية.



وختم البلوشي حديثه: نعتقد أن هذه المبادرة ستمنح عملاء البنك الأهلي الكويتي الراحة التي يرغبون فيها لإدارة مصاريفهم بسهولة أثناء تواجدهم في الخارج، وعلاوة على ذلك، فقد بات بإمكان العملاء أيضا الاستمتاع بميزة إضافية وهي عدم خسارتهم لأي مصاريف إضافية عند التحويل بالعملات الأجنبية في نهاية المطاف، بفضل إضافة العملة الجديدة إلى نظامنا المصرفي.



وسوف يتمكن عملاء البنك الأهلي الكويتي من إجراء المعاملات بالليرة التركية من خلال قنوات البنك المتعددة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وكذلك من خلال زيارة كافة فروعنا المنتشرة في أنحاء الكويت، وهذا يشمل جميع العملاء أصحاب حسابات الأفراد والشركات على حد سواء.



والتزاما بتعزيز الخدمات وتطويرها بشكل أكبر، سيقوم البنك الأهلي الكويتي قريبا بإضافة الليرة التركية إلى بطاقة Freedom مسبقة الدفع متعددة العملات الخاصة بالبنك، بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء بقيمة إضافية أكثر سهولة وراحة.