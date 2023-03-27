

شاركت شركة بيتك للتامين التكافلي «بيتك تكافل» عبر جناح خاص في معرض «الصحة والأمن والسلامة» المقام في الجامعة العربية المفتوحة، بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات التجارية والرسمية، حيث يمثل المعرض مناسبة مهمة لعرض أحدث المنتجات والخدمات وآخر التطورات المتعلقة بعنوان المعرض، بالإضافة إلى التركيز على رفع وعي الأمن والسلامة وتعزيز مفهوم التأمين لجميع الموظفين والطلبة والمجتمع.



وقام فريق «بيتك تكافل» بعرض خدمات ومنتجات الشركة في مجال تأمين الافراد والشركات، والمزايا العديدة التي يحملها كل منتج، وما تنفرد به خدمات الشركة من خصائص منافسة تناسب مختلف شرائح العملاء، بالإضافة إلى توضيح الجانب الشرعي في المعاملة وغيرها من الأمور التي تهم العملاء، وتقديم العديد من العروض والمزايا على بعض المنتجات التأمينية التي تقدمها الشركة.



وتوفر المشاركة فرصة التواصل مع العملاء والرد المباشر على الاستفسارات والتساؤلات مع التعريف بسلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة بشكل عام، وتقديم معلومات ورؤية شاملة عن «بيتك تكافل» ودورها المهم في صناعة التأمين التكافلي، واضافاتها الإيجابية في هذا المجال.