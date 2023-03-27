«الماچلة الرمضانية» أمَّنت احتياجات الأسر المتعففة بالتعاون مع ثلاث جهات خيرية

صالة زين لإفطار الصائم تقدم وجبات يومية بمنطقة العارضية طوال الشهر الفضيل

تحدي زين الرمضاني في حديقة الشهيد مستمر للتشجيع على نمط الحياة الصحي

مبادرات خيرية وإنسانية وبرامج اجتماعية ودينية وترفيهية وفعاليات رياضية وصحية



أطلقت «زين»، المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، قوافل الخير إيذانا ببدء حملتها السنوية لشهر رمضان المبارك «زين الشهور»، والتي تشارك من خلالها بركة الشهر الفضيل مع كافة أطياف المجتمع، وتمد من خلالها جسور التعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مؤسسات القطاعين العام والخاص لتعكس روح العطاء والقيم التي جبل عليها أهل الكويت.



وتشمل خطة زين الرمضانية لهذا العام مبادرات ومساهمات عديدة ومتنوعة في عدد من القطاعات الأكثر حيوية في المجتمع، ومنها المبادرات الخيرية والإنسانية والبرامج الاجتماعية والدينية والترفيهية والفعاليات الرياضية والصحية، والتي تأتي جميعها انطلاقا من استراتيجية زين المتوازنة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة.



سلال «الماچلة الرمضانية»



ودشنت «زين» حملتها الرمضانية قبل دخول الشهر الكريم، حيث قدم فريق الشركة سلال «الماچلة الرمضانية» بالتعاون مع ثلاث جهات خيرية رسمية داخل الدولة من شركائها الاستراتيجيين، وهي جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبيت الزكاة، كما قام فريق زين التطوعي بتقديم السلال مباشرة على الأسر المتعففة بمنطقة تيماء بمحافظة الجهراء بالتعاون مع فريق «الهلال الأحمر».



إفطار الصائم



كما انطلقت مبادرة زين لإفطار الصائم هذا العام للسنة السادسة عشرة، وهي إحدى ركائز برنامج الشركة الرمضاني السنوي، بحيث تقدم وجبات يومية في صالة الإفطار بمنطقة العارضية، بالإضافة إلى تقديم الوجبات بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة من خلال عدد من الشاحنات التي تنطلق يوميا في جميع أنحاء البلاد.



وتقوم «زين» من خلال مبادرتها لإفطار الصائم بزيارة المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان لتؤمن وجبة الإفطار اليومية في الأماكن التي تشهد تواجدا سكانيا كثيفا من العمال والأفراد والأسر المتعففة الذين يكونون في أمسّ الحاجة لوجبة الإفطار.



«تحدي زين الرمضاني»



وتحرص زين في شهر رمضان المبارك من كل عام على رعاية العديد من الفعاليات والأنشطة الصحية والرياضية للتشجيع على ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية خلال شهر الصيام، وتستمر هذا العام بتقديم «تحدي زين الرمضاني» في حديقة الشهيد بالتعاون مع Suffix للاستشارات الرياضية، والذي ستشمل تنظيم العديد من سباقات المشي والجري خلال الشهر الفضيل، ويتم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لتتبع المتسابقين خلال التحدي.



برنامج «مخلط»



وفي كل عام، تشهد حملة زين الرمضانية تنوعا مميزا في محتواها لتشمل البرامج الترفيهية والثقافية والدينية، حيث ترعى هذا العام برنامج «مخلط» بالتعاون مع إذاعة «360 إف إم» من تقديم الإعلامي خالد الأنصاري، والذي تقدم من خلاله العديد من الجوائز القيمة يوميا على مدار الشهر الفضيل، بالإضافة إلى رعايتها للموسم الجديد من برنامج «قدوة» من تقديم الشيخ فهد الكندري الذي يتناول عدة جوانب من أخلاق وتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إلى جانب رعايتها لمجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية المميزة على أكبر القنوات المحلية.