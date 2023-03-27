



القيلولة القصيرة وتحسين الذاكرة



توصلت دراسة إلى أن قيلولة قصيرة بعد الظهر يمكن أن تعزز الذاكرة والمزاج واليقظة لمدة أربع ساعات على الأقل. ودرس الباحثون بيانات 32 مشاركا من الشباب حول الحالة المزاجية واليقظة والأداء المعرفي. وتقول الدراسة إن جميع فترات القيلولة التي تتراوح بين 10 و60 دقيقة لها فوائد واضحة.



ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة سنغافورة الوطنية أن القيلولة لمدة 30 دقيقة كانت «الأفضل» في تعزيز المزاج والذاكرة واليقظة إلى أربع ساعات بعد الاستيقاظ. كما يمكن أن تعزز القيلولة بنصف ساعة من تشفير الذاكرة، وهي عملية الحصول على معلومات جديدة وفهمها. وكشفت نتائج الدراسة أن القيلولة لمدة 10 دقائق يمكن أن تقلل من النعاس وتحسن المزاج أيضا.



وقالت د.روث ليونغ من جامعة سنغافورة الوطنية: «مقارنة بالبقاء مستيقظا، فإن جميع فترات القيلولة التي تتراوح بين 10 و60 دقيقة لها فوائد واضحة. واستمرار تعزيز الحالة المزاجية الإيجابية، والنعاس الذاتي، واليقظة لمدة تصل إلى 240 دقيقة بعد القيلولة، ما يشير إلى أنه حتى 10 دقائق قصيرة يمكن أن تكون بمنزلة انتعاش».

المصدر: «ذي صن»