

لماذا لا يحبذ الجلوس ووضع ساق فوق أخرى؟



عادة ما تكون هناك طريقتان للجلوس على كرسي مع وضع ساق على أخرى، إحداهما تراكبهما عند الركبة والأخرى تراكبهما عند الكاحل. ولكن، بقدر ما هو مريح أن تجلس مع تشابك ساقيك، فهل هو ضار بصحتك ووقفتك؟ دعنا نلقي نظرة على الدليل.



كبداية، تظهر الأبحاث أن الجلوس مع وضع ساق على أخرى، يمكن أن يزيد من عدم تحاذي الوركين أفقيا، حيث يكون أحدهما أعلى من الآخر. كما أنه يغير السرعة التي يتحرك بها الدم عبر الأوعية الدموية في كل من الأطراف السفلية، ما قد يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.



وفي الواقع، يمكن أن يتسبب الجلوس بهذه الطريقة في زيادة ضغط الدم بسبب تجمع الدم في الأوردة واضطرار قلبك إلى العمل ضد ذلك. وهذا يمكن أن يزيد من خطر تلف الأوعية الدموية، ولهذا السبب عند قياس ضغط الدم يجب أن تكون قدماك مسطحة على الأرض. وكلما جلست مع وضع ساق على أخرى لفترة أطول وفي كثير من الأحيان، زادت احتمالية حدوث تغييرات طويلة المدى في أطوال العضلات وترتيبات العظام في حوضك. ونظرا للطريقة التي يرتبط بها الهيكل العظمي معا، يمكن أن يتسبب تقاطع الساقين أيضا في اختلال العمود الفقري والكتفين.



ويمكن أن تتأثر رقبتك أيضا بسبب ضعف جانب واحد من الجسم عن الآخر. ويمكن ملاحظة نفس الخلل في عضلات الحوض وأسفل الظهر نتيجة لسوء الموقف والضغوط والإجهاد الناجم عن طريقة الجلوس هذه. وقد ينحرف الحوض أيضا بسبب التمدد المطول لعضلات الألوية على جانب واحد، ما يعني أنها تصبح أضعف.



ويزيد الجلوس مع وضع ساق فوق أخرى لفترة طويلة من احتمالية الإصابة بالجنف (محاذاة غير طبيعية للعمود الفقري) وتشوهات أخرى. ويمكن أن يسبب أيضا متلازمة ألم المدور، وهي حالة شائعة ومؤلمة تؤثر على الجانب الخارجي من الورك والفخذ. وتظهر الأبحاث أيضا أن الجلوس مع تقاطع الساقين يمكن أن يعرض العصب الشظوي في أسفل ساقك لخطر الانضغاط والإصابة.

المصدر: «ساينس ألرت»