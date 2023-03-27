

يعقوب العوضي



يلتقي الكويت مع العربي في الـ 9.00 مساء اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدلله في ضاحية صباح السالم في مقر اتحاد الكرة الطائرة ضمن اليوم الثاني من منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز، اذ يبحث الكويت عن فوزه الأول في المربع الذهبي والمنافسة علـى اللقب منذ البداية، خاصــة أن المنافسيــن المباشرين القادسيــة والعربي قد اتخذا خطوة مسبقة بنقــاط الأفضلية في البطولة، حيث يمتلك «الأخضــر» نقطة في رصيده باحتلاله المركز الثاني في الدور التمهيدي، فيما يخلو رصيد الكويت من أي نقاط حيث تأهل ثالثا في الدور التمهيدي.



وتحمل المباراة في طياتها الكثير من الندية والقوة ورغم أفضلية الأخضر في الدور التمهيدي، إلا أن المربع الذهبي له حسبة أخرى وللفوز على الفريقين التركيز واللعب على المضمون.



ويعتمد مدرب العربي صبري بن الأزرق على مبارك العيدان، حسين المسري، محمد السويد، الرفاع محمد الشريف والليبرو عبدالله فارس إلى جانب المحترفين البلغاري فلين والبيلاروسي سلافا، في المقابل يعتمد مدرب الكويت الأرجنتيني داميان على كل من عبدالله جاسم، عبدالعزيز نجم، المحترفين الإيراني صابر كاظمي والصيني ليبن ليو.