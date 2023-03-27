

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



سيطر التعادل السلبي على لقاء منتخبنا الوطني الأولمبي ونظيره السعودي في الجولة الثانية من البطولة الدولية الودية للمنتخبات الآسيوية تحت 23 سنة التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 22 إلى 28 الجاري، والتي تشهد مشاركة 10 منتخبات آسيوية هي: الكويت وقطر والإمارات، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وفيتنام، وقيرغيزستان، والعراق، وسلطنة عمان، والسعودية.



وبهذه النتيجة رفع «الأولمبي» رصيده إلى 4 نقاط، عقب فوزه في الجولة الأولى على منتخب قيرغيزستان بهدف نظيف سجله طلال القيسي في الدقيقة (50).



وتتبقى لمنتخبنا مباراة أخيرة في البطولة بالجولة الختامية، التي تلعب فيها المواجهات على حسب ترتيب المنتخبات في الجولتين الماضيتين، ويعتمد الترتيب على الفريق الأكثر حصدا للنقاط، ثم فارق الأهداف ثم الفريق الأكثر تسجيلا، حيث سيلعب الأول مع الثاني لتحديد البطل، فيما ستقام المباريات المتبقية لتحديد المراكز من الثالث حتى العاشر، وفي حال انتهاء أي مباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح.



وبذلك، يلتقي منتخبي الإمارات وكوريا الجنوبية في المباراة النهائية، لحصولهما على العلامة الكاملة، فيما يواجه «الأولمبي» منتخب تايلند في الـ11:00 مساء غد على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة لتحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يلعب العراق مع سلطنة عمان على المركزين الخامس والسادس، والسعودية وقطر على المركزين السابع والثامن، وقيرغيزستان مع فيتنام على المركزين التاسع والعاشر.



وأسفرت الجولة الثانية من البطولة، عن فوز الإمارات على فيتنام 4-0، وسلطنة عمان على قيرغيزستان 2-0، وكوريا الجنوبية على العراق، وتايلاند على قطر بنتيجة واحدة 1-0.



وقد أبدى مدير المنتخب جراح العتيقي، ارتياحه للمستوى الفني الذي ظهر عليه «الأولمبي» في البطولة، مشيدا بأداء اللاعبين في الجولتين الأولى والثانية، موضحا أن الهدف من المشاركة هو تجهيز المنتخب لخوض الاستحقاقات القادمة، لاسيما أننا نتطلع إلى حجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد «باريس 2024».



يذكر أن المنتخبات المشاركة في بطولة قطر الدولية، تستعد لاستحقاقين قاريين مهمين، هما: تصفيات أمم آسيا تحت 23 عاما التي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، في الدوحة، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين.