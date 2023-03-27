

حظي اليوم الثاني لبطولة النخبة الرمضانية الأولى لكرة القدم مواليد 1978 وما قبلها، التي تنظمها الشركة الكويتية للاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، بحضور المرعب جاسم يعقوب والنجم محمد كرم والحارسان آدم مرجان وجاسم بهمن والمبدعين مؤيد الحداد وحمد الصالح، حيث قام مدير أول العلاقات العامة والإعلام بالشركة الكويتية للاستثمار طلال الرشدان بتكريمهم وإهدائهم بروازا به القميص الخاص لهم مع منتخب الكويت الوطني.



بدوره، ثمن النجم الكبير جاسم يعقوب تكريمه مع زملائه السابقين، مشددا على أن الشركة تقدم أفكارا مبتكرة مع كل بطولة رمضانية، كما أشاد النجم الكبير محمد كرم ببطولة النخبة الرمضانية، والتي يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين الموهوبين.



وكان اليوم الثاني للبطولة قد شهد فوز فريق محمد كرم على فريق آدم مرجان بركلات الترجيح 3-2، فيما خسر فريق جاسم يعقوب المكتظ بنجوم المنتخب السابقين راشد بديح ومحمد بنيان وبدر حجي وفرج لهيب والحارس خالد الفضلي أمام فريق علي مروي بنتيجة 1-2، كما تغلب فريق جاسم بهمن على فريق حمد الصالح بنتيجة 2-1.