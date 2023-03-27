

يعقوب العوضي



فاز العربي على برقان بنتيجة 30-24 في اللقاء الذي دار بينهما أمس الأول في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، إذ جاء اللقاء على قــدر متساو من الكفاءة، حيث تقدم برقان في الدقائق الخمس الأولى 3-1 ولكن العربي نجح في العودة بعد ذلك وقلب النتيجة لصالحه في نهاية المطاف بفارق مريح، وبذلك رفع «الأخضر» رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي رصيد برقان على 15 نقطة في المركز الرابع.



وفي مباراة أخرى، فاز الصليبخات على الفحيحيل بنتيجة 36-31، ليرفع الصليبخات رصيده إلى 16 نقطة، بينما بقي الفحيحيل على رصيده السابق 10 نقاط، حيث شهد اللقاء ندية وقوة من الطرفين خاصة في الشوط الثاني، إلا أن غياب المحترفين عن الفحيحيل رجح كفة الصليبخات فنيا، حيث اتضح ذلك بالسيطرة الكاملة على الشوط الثاني.