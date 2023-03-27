

يحيى حميدان



وضعت إدارة نادي برقان تجديد التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السنغالي ماليك سيسيــه، على رأس أولوياتها بعـــد تقديمه مستويات طيبة عقب التعاقد معه في الانتقالات الشتوية خلال يناير الماضي.



ويمتلك سيسيه (28 سنة) خبرة جيدة بعدما خاض تجربة احترافية سابقة في حسنية أغادير المغربي وشارك معه في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية»، وقدم بعد انضمامه لـ «الذهبي» الإضافة المرجوة عبر تسجيل الأهداف أو صناعتها.



هذا، وتعمل إدارة برقان على تجديد عقود بعض اللاعبين المحليين المميزين مثل الحارس أحمد الفضلي وناصر ومحمد القحطاني وفالح العجمي ومتعب السلامة، وذلك بعد المستويات الطيبة التي ظهروا بها هذا الموسم.