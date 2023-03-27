

إبراهيم مطر



اعتلى القرين قمة بطولة الكويت الـ15 المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد حصوله على أعلى رصيد من النقاط ليجني 7 نقاط بكأس التفوق العام، فيما جاء خيطان ثانيا بحصوله على 4 نقاط، وتساوى اليرموك مع الكويت في المركز الثالث بحصول كل منهما على نقطتين.



وعقب المباريات الختامية، قام رئيس الاتحاد وليد الصميعي ونائب الرئيس حامد العمران وأمين السر منصور العدواني وأمين الصندوق مبارك البذالي ومدير اللعبة بنادي القادسية فهد البكر بتوزيع الكؤوس والميداليات الملونة على اللاعبين الفائقين.

وكانت مباراة نهائي تحت تحت 17 سنة قمة في الإثارة والمتعة، واستطاع لاعب القرين خالد الفوزان تحويل تأخره 1-2 إلى فوز دراماتيكي بنتيجة 3-2 أمام لاعب خيطان المصنف الأول قدير جول، حيث قدم الفوزان أداء فنيا عاليا وقتاليا أعطاه التفوق، فيما حل لاعبا القرين عبدالرحمن المغربي وسعد السويد بالمركز الثالث.



وفي فئة العمومي، حقق لاعب اليرموك عمار محمد حسين المركز الأول بفوزه على لاعب القادسية أحمد الطواري 3-1، وجاء في المركز الثالث اللاعبان عبدالرحمن الهاشم (القرين) وعمر عبداللطيف (النصر).

وفي فئة تحت 19 سنة، توج لاعب خيطان قدير جول باللقب، وجاء عبدالرحمن المغربي ثانيا، وتشارك في المركز الثالث اللاعبان خالد الفوزان وعبدالرحمن الهاشم وجميعهم من القرين.



أما في فئة تحت 15 سنة، فقد حقق لاعب القرين عبدالله هاني المركز الأول بعد تغلبه على لاعب خيطان عبدالرحمن الصانع الذي اكتفى بالوصافة، فيما تشارك في المركز الثالث لاعبا خيطان عبدالرحمن الكندري وطلال جول، واستطاع لاعب القرين عيسى النجادة تحقيق لقب تحت 13 سنة، وجاء لاعب خيطان صالح الكندري ثانيا، فيما احتل المركز الثالث اللاعبان أحمد شاه (خيطان) وزياد حمدي (القرين).



وفي فئة تحت 11 سنة، اعتلى القمة لاعب العربي عبدالله حسين، وجاء لاعب القرين سلمان الصالح ثانيا، وتشارك في المركز الثالث اللاعبان عبدالله العلي (الكويت) وفارس السريع (القرين).‏‫