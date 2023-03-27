

قاد مهاجم فيردر بريمن نيكلاس فيولكروغ المنتخب الألماني للفوز على ضيفه البيروفي 2-0 السبت في لقاء ودي دولي في كرة القدم أقيم في مدينة ماينز جنوب البلاد.



وسجل فيولكروغ، الذي بدأ مشواره الدولي قبيل مونديال قطر الذي ودعته ألمانيا من الدور الأول، الهدفين في الشوط الأول، ليمنح الانتصار لفريق المدرب هانزي فليك.



وفي وقت تخوض المنتخبات الأوروبية الأخرى التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2024، تحاول ألمانيا المضيفة للبطولة القارية الاستعداد وبناء فريق يعيد إليها مكانتها بعد خيبة الخروج مرتين على التوالي من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم.



واستبعد المدرب فليك عناصر الخبرة مثل توماس مولر ولوروا سانيه وأنتونيو روديغر وإلكاي غوندوغان عن التشكيلة التي ستلتقي أيضا مع بلجيكا الثلاثاء في كولن.



وبدأ فليك اللقاء بلاعب واحد من أصل خمسة استدعاهم للمرة الأولى الى المنتخب وهو ماريوس وولف (بوروسيا دورتموند)، فيما جلس الوافدون الجدد الآخرون يوشا فاغنومان (شتوتغارت)، فيليكس نميشا (فولفسبورغ)، كيفن شاده (برنتفورد الإنجليزي) وميرغيم بيريشا (أوغسبورغ) على مقاعد البدلاء.



واعتمد في الهجوم على الثلاثي كاي هافيرتز وفيولكروغ وتيمو فيرنر.



وكانت البداية مثالية، إذ افتتح فيولكروغ التسجيل في الدقيقة 12 بتمريرة من هافيرتز، ثم أضاف مهاجم فيردر بريمن البالغ من العمر 30 عاما هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والخامس في خمس مباريات خاضها بألوان «المانشافت» الذي استهل مشواره معه في 16 نوفمبر الماضي، وذلك بعد تمريرة من الوافد الجديد وولف (33).