القاهرة - ناهد إمام



أكد المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الأفريقية «المستورد الأول» عبر الأرصفة الجديدة للميناء، حيث تم استقبال السفينة MANNA القادمة من تركيا لشحن 59 ألف طن من خام الكلينكر إلى غانا، كما استقبلت الأرصفة السفينة VIENNA WOODN القادمة من تركيا لشحن 48500 طن من خام الكلينكر متجهة إلى كوت ديفوار، كما وصل الميناء السفينة STRATEGIC HARMONY لشحن 38 ألف طن من خام الكلينكر إلى الدومينيك.



وفي هذا الصدد، تتخذ إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن على الأرصفة.