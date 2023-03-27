- مصدر حكومي لـ «الأنباء»: لا مؤشر رسمياً على إمكانية التطبيق.. و«الديوان» لم يبلغ رسمياً بأي شيء و لا يملك إقرار أو رفض التعطيل والقرار لمجلس الوزراء

السبيعي: تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء للتحول الرقمي.. عدة خدمات تطويرية جديدة للجريدة الرسمية "الكويت اليوم"

مريم بندق



كشفت مصادر حكومية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن انه يتم حاليا التنسيق بين الجهات المختصة لتعزيز ميزانية بنك الائتمان لتغطية طلبات المواطنين المستحقين الذين سيتم صرف أذونات البناء لهم بمدينة المطلاع ابتداء من الأسبوع المقبل.



من ناحية أخرى، قال مصدر حكومي، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إنه لا يوجد مؤشر رسمي على إمكانية إقرار تعطيل العشر الأواخر، لافتا إلى معوقات وصعوبة تطبيق ذلك على أرض الواقع، خصوصا ونحن تنتظرنا عطلة العيد التي قد تكون 5 أو 9 أيام، والتي تتوقف على مدة الشهر الكريم وهل ستكون 29 يوما حسب تقويم العجيري، أم يكتمل الشهر، ارتباطا بعدم رؤية الهلال، فضلا عن توجيهات مجلس الوزراء. وأوضح مصدر حكومي آخر، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه لم يتم إبلاغ ديوان الخدمة المدنية رسميا بأي شيء بخصوص تعطيل العشر الأواخر.



وأوضح مصدر ثالث أن «الديوان» لا يملك صلاحية إقرار أو رفض إقرار تعطيل العشر الأواخر من شهر رمضان، لافتا إلى أن القرار من عدمه من صلاحية مجلس الوزراء فقط.

مصدر حكومي لـ «الأنباء»: لا مؤشر رسمياً على إمكانية التطبيق.. و«الديوان» لم يبلغ رسمياً بأي شيء و لا يملك إقرار أو رفض التعطيل والقرار لمجلس الوزراء



صعوبة تعطيل العشر الأواخر مع عطلة العيد



قال مصدر حكومي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إنه لا يوجد مؤشر رسمي على إمكانية إقرار تعطيل العشر الأواخر، لافتا إلى معوقات وصعوبة تطبيق ذلك على أرض الواقع، خصوصا ونحن تنتظرنا عطلة العيد التي قد تكون 5 أو 9 أيام، والتي تتوقف على مدة الشهر الكريم وهل ستكون 29 يوما حسب تقويم العجيري، أم يكتمل الشهر، ارتباطا بعدم رؤية الهلال، فضلا عن توجيهات مجلس الوزراء.

وأوضح مصدر حكومي آخر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه لم يتم إبلاغ ديوان الخدمة المدنية رسميا بأي شيء بخصوص تعطيل العشر الأواخر.

وأوضح مصدر ثالث أن الديوان لا يملك صلاحية إقرار أو رفض إقرار تعطيل العشر الأواخر من شهر رمضان، لافتا إلى أن القرار من عدمه من صلاحية مجلس الوزراء فقط.

السبيعي: تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء للتحول الرقمي.. عدة خدمات تطويرية جديدة للجريدة الرسمية "الكويت اليوم"

تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء للتحول الرقمي وسهولة الخدمات ، وبناء على توجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لتحقيق الخطة الاستراتيجية الإعلامية ، أعلن الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف لافي السبيعي أنه سيتم إطلاق خدمات تطويرية جديدة للجريدة الرسمية " الكويت اليوم " اعتبارا من العدد الصادر اليوم تحت اشراف ومتابعة إدارتي الجريدة ومركز نظم المعلومات ، بالإضافة إلى خدمات الهواتف الذكية وخدمات أخرى علي الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية بحلته الجديدة . https://kuwaitalyawm.media.gov.kw

وأوضح السبيعي أن التحديث الجديد يتضمن الكثير من الخدمات على النحو التالي :

• خدمة الاطلاع على أرشيف الجريدة الرسمية – الكويت اليوم منذ تأسيسها سنة 1954 بصيغة (PDF)، من حقل كل الإصدارات، حيث سيتم رفع الإصدارات تباعاً حال جاهزيتها وسيتم الاعلان عن كل إصدار يتم رفعه على الموقع الالكتروني.

• خدمة تحميل ملف إصدار الجريدة الرسمية – الكويت اليوم بصيغة (PDF)، من حقل كل الإصدارات، حيث ان الملف بعد تحميله يحتوي على علامة مائية (watermark) عبارة عن اسم المشترك.

• خدمة الاشعارات والتنبيهات للمراجعين والمشتركين عبر الرسائل النصية (sms) – (kwtalyawm).

• تطوير خدمة البحث المتقدم (full text search) من حيث البحث بكافة الكلمات ومحتويات الجريدة الرسمية – الكويت اليوم.

• خدمة الاشعارات والتنبيهات (notification & advertise) على الموقع الالكتروني للإعلان عن التحديثات والإضافات والتي تكون ضمن محتويات الموقع الالكتروني.

• خدمة تطبيق الهواتف الذكية (mobile app) وهو نسخة مطابقة للموقع الالكتروني بكل مميزاته، وسيتم الاعلان عن بداية اطلاق التطبيق قريبا.