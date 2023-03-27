أسامة أبوالسعود



أشاد السفير المصري أسامة شلتوت بمستوى العلاقات بين الكويت ومصر، مؤكدا أنها علاقات متميزة ومتواصلة على جميع المستويات.



وحول موعد انعقاد اللجنة الثنائية بين البلدين، قال السفير شلتوت في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن هناك عدة لجان ستعقد بعد العيد، أهمها اللجنة المشتركة بين البلدين والتي تعقد برئاسة وزيري خارجية مصر والكويت، وهي الدورة رقم 13 في القاهرة».

وأضاف «من المفترض أن تعقد لجان أخرى أيضا، ونحن نعمل على تحديد الوقت المناسب لانعقادها لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين».

وأوضح السفير شلتوت أن الزيارات مستمرة بين المسؤولين في البلدين الشقيقين مصر والكويت، وكان آخرها زيارة وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني التي كانت ضيف شرف مهرجان القرين الثقافي، وهو أكبر حدث ثقافي في الكويت، وكانت متحدثة رئيسية في الندوة عن الإستراتيجيات والرؤى الثقافية، حيث وضعت تصورا للإستراتيجية المصريـــة في مجــال الثقافة والتعاون بين البلدان العربية خاصة التعاون الثقافي بين مصر والكويت.



وأشار السفير شلتوت الى ان هذه الزيارة تواكبت أيضا مع اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، والتي مثل مصر بها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، وتم عقد العديد من اللقاءات الثنائية خلال الزيارة وفي مقدمتها مع وزير الإعلام والثقافــة عبدالرحمن المطيري وزيارة عدد من الصحف الكويتية.

وأوضح ان هذه اللقاءات من شأنها تعضيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث تم بحث كيفية دعم وتطوير هذه العلاقات ودفعها إلى مجالات أرحب.