قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الدولار الأميركي بدأ تداولات الأسبوع بأداء ضعيف مقابل العملات الرئيسية، حيث أدت المخاوف الأخيرة تجاه القطاع المصرفي إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة، كما أن النظرة إلى البنوك الصغيرة في أميركا على أن لها تأثير أكبر على مجريات الاقتصاد ربما يزيد من مخاطر الركود ويغذي توقعات خفض الفائدة.



ولفت التقرير إلى أن خسائر الدولار امتدت بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي أشار إلى اتباع مسار أقل تشددا خلال الفترة القادمة، حيث بدأ المؤشر تداولات الأسبوع عند مستوى 103.797 فقط قبل أن ينخفض إلى مستوى 101.91.



وتمكنت العملة الأميركية استعادة بعض من خسائرها، حيث انخفضت عائدات سندات الخزانة وأسعار الأسهم نظرا لتجدد المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأوروبي، ما أدى إلى تزايد معنويات العزوف عن المخاطر يوم الجمعة.



وانخفض اليورو وأنهى تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 1.0763 بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال الأسبوع عند مستوى 1.0929، كما أنهى الجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع عند مستوى 1.2233 بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في سبعة أسابيع عند مستوى 1.2341. وفي الوقت ذاته، تفوق أداء أصول الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والذهب وأنهت تداولات الأسبوع عند مستوى 130.69 و1.978 على التوالي.



«الفيدرالي» يرفع الفائدة



ذكر تقرير «الوطني» أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 5%، وتأتي تلك الزيادة وسط مرور القطاع المصرفي باضطرابات كبيرة، إلا أن ارتفاع معدلات التضخم وتشديد أوضاع سوق العمل لعبت في النهاية دورا جوهريا في توجيه قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



وفي بيان صدر بنهاية الاجتماع، طمأن الاحتياطي الفيدرالي المودعين بأن النظام المصرفي الأميركي «قوي ومرن»، لكن الوضع الحالي يعني «تشديد شروط الائتمان».



كما أقر الفيدرالي بأن التضخم «لا يزال مرتفعا» بينما لا يزال سوق العمل قويا، وفي تصريح قد يعتبر بداية لإشارات جديدة، أضاف الاحتياطي الفيدرالي أن «بعض السياسات الإضافية الثابتة قد تكون مناسبة» على عكس خطابه السابق بتوقع «زيادات مستمرة» لأسعار الفائدة.



وفي واقع الأمر، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمره الصحافي، أن الاحتياطي الفيدرالي درس وقف رفع سعر الفائدة مؤقتا، لكنه قرر في النهاية أن رفعها مرة أخرى يعتبر أمرا مناسبا. ووفقا لتقرير التطلعات الاقتصادية الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، يبلغ متوسط توقعات سعر الفائدة بنهاية العام 5.1%.



وتتوقع الأسواق إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما أكد الاحتياطي الفيدرالي عدم توقعه خفضها في أي وقت قريب، وسيسهم صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في توجيه السياسة النقدية، حيث يصر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الاعتماد على البيانات وسيظل مستعدا لاتخاذ القرارات وفقا لذلك.



بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة مجدداً



رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الحادية عشرة على التوالي خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه صرح بأن أي ارتفاع مفاجئ في معدلات التضخم قد يتلاشى سريعا على الأرجح، ما أثار تكهنات بأنه أنهى جولة رفع سعر الفائدة. وبدا بنك انجلترا أكثر تفاؤلا تجاه آفاق الاقتصاد الراكد في بريطانيا مع ملاحظة المخاطر التي قد تفرضها اضطرابات البنوك العالمية، وجاءت نتيجة تصويت تسعة من واضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بمعدل 7-2 لصالح زيادة سعر الإقراض الرئيسي للبنك المركزي إلى 4.25%، كما كان متوقعا على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين.



من جهة أخرى، قام المستثمرون بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس في الاجتماع القادم لبنك إنجلترا في 11 مايو المقبل، ما دفع الجنيه الاسترليني إلى الارتفاع بوتيرة معتدلة مقابل الدولار، إلا أن العديد من الاقتصاديين قالوا إن البنك المركزي ربما يكون قد وصل بالفعل إلى نهاية دورة التشديد النقدي.



التضخم بالمملكة المتحدة



نشر مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة بيانات في وقت مبكر من يوم الأربعاء عن مؤشر أسعار المستهلك البريطاني لشهر فبراير. وأظهرت البيانات تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني لقفزة غير متوقعة ليصل إلى 10.4% على أساس سنوي مقابل 10.1% في وقت سابق، بينما توقعت الأسواق تراجع قراءة المؤشر إلى 9.8%، ويمثل هذا الارتفاع غير المتوقع في فبراير توقف حالة التباطؤ التي شهدتها زيادة الأسعار على مدار ثلاثة أشهر متتالية منذ وصولها إلى أعلى المستويات المسجلة في 41 عاما عند مستوى 11.1% في أكتوبر.



قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مبيعات التجزئة البريطانية انتعشت بشكل غير متوقع وبنسبة 1.2% في فبراير مقارنة بالشهر السابق له، وعادت أحجام المبيعات إلى مستوى ما قبل الجائحة. وأشارت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم إلى ارتفاع أحجام مبيعات التجزئة في فبراير بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يناير، كما تم تعديل نمو المبيعات في يناير من 0.5% إلى 0.9%.



الاستحواذ على «كريدي سويس»



رفع البنك الوطني السويسري سعر الإقراض الرئيسي للمرة الرابعة على التوالي في إطار مساعيه لكبح التضخم الذي يقع حاليا خارج النطاق المستهدف الذي يتراوح ما بين 0% و2%. وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5% ولم يستبعد المزيد من الزيادات في المستقبل.



من جهة أخرى، صرح المركزي بأن استحواذ بنك «يو بي اس» على بنك كريدي سويس قد أدى إلى تجنب وقوع كارثة مالية وأكد أنه من الضروري الآن أن يتم الاندماج بطريقة سلسة وسريعة، كما صرح رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان بأن حزمة الإنقاذ التي تم إقرارها يوم الأحد بمليارات الفرنكات السويسرية بدعم من البنك الوطني السويسري والحكومة والجهات التنظيمية يوم الأحد حالت دون حدوث أزمة نظامية.