توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أن تستمر فرص تساقط الأمطار الرعدية على معظم مناطق البلاد حتى منتصف الليل، على أن يبدأ الطقس بالتحسن بعد منتصف الليل مع تقدم مرتفع جوي وفرصة لتشكل الضباب فجر الإثنين.



وقال القراوي إن أعلى كمية من الأمطار تم تسجيلها تجاوزت 20 مليليتر خاصة في منطقة الجهراء وضواحيها وبعض المناطق الشمالية.

وقد تآثرت البلاد بحالة مطرية بدأت من الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وتزداد شدتها تدريجيا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المتوقعة.



وأوضح القراوي أن الطقس يشهد تشكلا للسحب الركامية مع استمرار فرصة لأمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة.