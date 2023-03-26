أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق عدد من الطرق بسبب تجمع مياه الأمطار التي تشهدها البلاد. وتشمل الطرق المغلقة ما يلي:

"الإعلام الأمني": تجمع المياه في عدد من الطرق بسبب موجة الأمطار

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد عن تجمع للمياه في عدد من الطرق بمحافظات العاصمة والفروانية وحولي والجهراء بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان الطرق المغلقة بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد في محافظة الفروانية هي «منطقة صباح الناصر قطعة 4، ومنطقة الرابية مقابل البنك الاهلي، وشارع حمود الجابر مقابل طريق الدائري الخامس، وشارع حبيب المناور، وتقاطع طريق الدائري الخامس مع منطقة الاندلس وتقاطع صقر النصافي».

وأشارت الى تجمع المياه في عدد من الطرق بمحافظة حولي «منطقة ميدان حولي خلف كويت ونتر وندرلاند، ومقابل ترولي حطين» وفي محافظة الجهراء «طريق الدائري الرابع قبل وصلة الدوحة مقابل أمغرة، وطريق الجهراء على تقاطع اجيان».



كما اشارت الى تجمع المياه في طريق الدائري السادس بجانب منطقة سعد العبدالله وطريق الدائري السادس مقابل منطقة سعد العبدالله وطريق الدائري الخامس (نفق منطقة الصليبية والقيروان) وتقاطع منطقة جليب الشيوخ الأول وتقاطع طريق الجهراء مع طريق الغزالي ودوار سيتي سنتر.



واضافت ان الطرق المغلقة بسبب موجة الأمطار في محافظة العاصمة «طريق الدائري الثالث مع شارع كندا دراي، وطريق الدائري الرابع مع طريق الغزالي، تحويلات شارع دمشق باتجاه الجهراء».



وأكد البيان تحول مسار طريق الدائري الخامس مع شارع دمشق الى داخل منطقة السرة لوجود تجمعات كبيرة للمياه.



وكانت وزارة الداخلية دعت الجميع لضرورة اتباع تعليمات وإرشادات رجال الأمن بالطريق في حال وجود تحويلات او طرق بديلة بسبب هطول الأمطار في أنحاء مختلفة بالبلاد.



وطالبت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي الجميع بضرورة ترك مسافة امان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ.



وشدد البيان على أهمية ربط حزام الأمان وعدم السرعة او استخدام الهاتف أثناء القيادة والحرص على جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وتجنب القيادة في الطرق التي بها تجمع للمياه.



كما دعت الجميع لمتابعة وسائل الإعلام الرسمية والأخبار الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.