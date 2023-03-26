دارين العلي

أكد مدير مركز الاتصال الموحد في وزارة الكهرباء والماء محمد العازمي أن تلقي البلاغات حول انقطاع التيار خلال الأمطار كان ضمن المعدلات الطبيعية.



وقال العازمي في تصريح لـ«الأنباء» إن مركز الاتصال الموحد 152 في وزاره الكهرباء والماء تسلم منذ صباح اليوم الأحد عددا من البلاغات تجاوزت 1300 بلاغ حتى الساعة الـ10 مساء، و تركزت اكثر البلاغات في مناطق مشرف / سلوى / العدان / السلام / الجابرية /القصور / الفردوس / قرطبة / جواخير كبد / مزارع الوفرة.

وأضاف: يعتبر عدد البلاغات في الوضع الطبيعي مع نزول الأمطار سائلين الله عز و جل ان تكون امطار خير و بركة على البلاد والعباد.