عاطف رمضان



شهد الدائري الخامس مقابل منطقة الري تجمعا لمياه الأمطار تسبب في إعاقة حركة مرور المركبات، حيث كانت السيارات تسير في حارتين أو حارة واحدة باتجاه الجهراء، كما ان الجهة المقابلة من «الخامس» باتجاه السالمية كانت مغلقة بالكامل بسبب تجمع مياه الأمطار.



وفي منطقة خيطان شهد طريق «المطاعم» بالقرب من دوار مخفر خيطان تجمعا كثيفا للمياه.



وقالت مصادر لـ«الأنباء» إنه ومع شدة الحالة المطرية خلال آخر نصف ساعة من هطول الأمطار نتج عنها تجمع المياه في أكثر من موقع.

وذكرت المصادر ان وزارة الأشغال تقوم بسحب المياه من خلال المضخات في عدد من المواقع، كذلك تقوم الوزارة بحصر عدد المواقع المتضررة.