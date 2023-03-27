عواصم - وكالات: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه حصل على موافقة أغلبية زملائه في الحكومة لمنع الحرب الأهلية عبر الحوار.



وأضاف في كلمة له، أن الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع. موضحا أنه قرر تأجيل التعديلات القضائية لهذه الدورة من الكنيست حتى الوصول لإجماع.



كذلك أشار إلى انه ستتم مناقشة التعديلات القضائية في الدورة القادمة من الكنيست.



وبين أن لديه أغلبية في الكنيست تجعله يناقش التعديلات القضائية، مشيرا إلى أن أنصاره خرجوا في الشوارع بعفوية دون دعم من سياسيين أو إعلام.



إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي وجود شرخ عميق بين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن أقلية متطرفة تريد تمزيق إسرائيل وتسحبها لحرب أهلية. وقال إن الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يبقى برفض الخدمة العسكرية، مطالبا قادة الجيش بمواجهة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية. وأضاف أنه ليس مستعدا لتمزيق الإسرائيليين على حد وصفه، لافتا إلى أن إسرائيل لا يمكن أن تبقى مع استمرار رفض الخدمة العسكرية.



وأكد أن إسرائيل اليوم على مفترق طرق خطير، والأزمة تلزم الجميع بالتصرف بمسؤولية.



في المقابل، رفض قادة الاحتجاجات في إسرائيل خطاب نتنياهو مؤكدين استمرار تواجدهم في الشارع واصفين قرار التأجيل بالمناورة لإعادة فرض الديكتاتورية لاحقا.



وقال القادة ان نتنياهو يحاول إضعافنا الآن وتمرير التعديلات لاحقا.