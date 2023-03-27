أشعلت إقالة رئيس الوزراء الاسرائيلي لوزير الدفاع يوآف غالانت الذي كان قد حث الحكومة على وقف خطة مثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي، الشارع حيث نزل آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة احتجاجا على القرار.

وفي لقطات بثتها وسائل الاعلام ظهرت حشود ضخمة تغلق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وكذلك مجموعة من المتظاهرين يشعلون النار في وسطه، فيما حاول آخرون الوصول الى بيت نتنياهو في القدس وحاولت الشرطة منعهم.



وعلى اثر القرار قدم قنصل إسرائيل العام في نيويورك آساف زمير استقالته قائلا إنه، لا يمكنه أن يخدم حكومة نتنياهو. واضاف على تويتر "أعتقد أن من واجبي ضمان بقاء اسرائيل منارة للديموقراطية والحرية في العالم".

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو أبلغ غالانت أنه فقد الثقة به لأنه يعمل ضد الائتلاف الحاكم، متهما إياه بتقويض جهود التوصل إلى حلّ بشأن مسألة التعديلات وعدم التنسيق قبل الإدلاء بتصريحاته.

وفي أولى ردود الفعل على إقالة غالانت، قال قادة المعارضة الإسرائيلية -في بيان لهم- إن نتنياهو تجاوز خطا أحمر ولا يمكن أن يكون أمننا ورقة في اللعبة السياسية، داعين نواب الليكود إلى عدم قبول منصب وزير الدفاع، ومؤكدين أن من يقبل ذلك يجلب العار لنفسه، وفق تعبير البيان.



فيما علّق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قائلا "بدأ الإصلاح.. من يخضع ويفشل في مهامه لا يمكنه البقاء في منصبه ولو للحظة. غالانت استسلم للضغوط وقاد سياسة الاحتواء والاستسلام في مواجهة الإرهاب وأهنئ نتنياهو على قراره".

واعتبر جدعون ساعر، عضو الكنيست عن حزب الليكود، أن كل يوم إضافي يقضيه نتنياهو في منصبه يعرّض إسرائيل ومستقبلها للخطر ويدفعها للهاوية، واصفا إقالة غالانت بأنها "قرار مجنون" لا سابق له.

أما زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان فقال إن نتنياهو اختار طريق الطغاة بإقالة وزير الدفاع في أوضح صور للديكتاتورية.



وأضاف "بدلا من الاستماع لوزير الدفاع الذي أعرب عن قلقه من احتمالية تفكك الجيش وتضرر أمن إسرائيل تمت إقالته. أدعم غالانت على قراره الشجاع والمسؤول الذي يجب أن يكون إنذارا حقيقيا لجميع أعضاء الائتلاف".

وأردف قائلا "لن أفجأ إذا كانت الخطوة التالية لنتنياهو هي إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي".

كما علّق غالانت على قرار إقالته بالقول إن "أمن دولة إسرائيل كان وسيبقى مهمة حياتي"، فيما قال نتنياهو -تعليقا على القرار- "يجب أن نقف جميعا ضد من يتمردون على الحكم، وعلينا جميعا التجند ضد العصيان وعصيان الأوامر العسكرية".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس نقابة العمال أنه سيعلن الاثنين عن إضراب شامل في جميع المرافق الاقتصادية في إسرائيل احتجاجا على الإقالة.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أوردت في وقت سابق أن اجتماع نتنياهو ورؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي كان يتوقع أن يبحث تداعيات مطالبة غالانت بوقف خطة التغييرات بجهاز القضاء، أرجئ إلى اليوم الاثنين.

كما نقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن قوة الردع الإسرائيلية آخذة في التآكل، في ظل استمرار حكومة نتنياهو في مسار التعديلات القضائية، والاحتجاجات الرافضة لها.

وأشار المسؤول إلى بدء ظهور شرخ داخل الأجهزة الأمنية، ومخاوف من إقدام ضباط كبار في الجيش على عصيان الأوامر العسكرية.

وحذّر من أن عدم التوصل إلى تسوية قد يضرّ بكفاءة الجيش في قوات الاحتياط، وقد يمتد ذلك إلى الجيش النظامي، مطالبا القيادة السياسية بوقف التشريعات على الفور.



وأضاف أن من وصفهم بـ"أعداء إسرائيل" قد يستغلون الأزمة، في ظل التهديدات المحدقة بها على جبهات عدة، وفق تعبيره.

من ناحية أخرى، قال مسؤولون قريبون من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، المنتمي لحزب الليكود، إنه لا يعتزم العدول عن مطالبته بتجميد التعديلات القضائية في ظل الواقع الأمني، وذلك رغم الضغط عليه.

على صعيد آخر، أمهلت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا إيستر حايوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة أسبوعا للرد على التماس قدمته "الحركة من أجل نزاهة الحكم"، طالبت فيه بمنع نتنياهو من التدخل في أزمة خطة التغييرات القضائية، نظرا لخضوعه للمحاكمة في قضايا فساد، واتخاذ إجراءات ضده بسبب ما وصفته بـ"ازدرائه القضاء".

كما اعتبرت تصريحات نتنياهو بشأن نيته التدخل في أزمة خطة التغييرات القضائية خرقا واضحا لتسوية "تناقض المصالح"، لا سيما أن المستشارة القانونية للحكومة كانت قد حظرت عليه التدخل في شؤون تتعلق بالخطة القضائية، بسبب محاكمته.