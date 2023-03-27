تواجد وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس ميدانيا على رأس الاجهرة الامنية والمعنية ميدانيا يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب للوقوف على اجراءاتهم اثناء التعامل مع تداعيات الامطار التي هطلت على البلاد أمس الأحد.

وتفقد الفريق البرجس عددا من الطرق المتضررة من كمية الامطار وتابع عمل الاجهزة الامنية وجهات الدولة في التعامل مع تجمعات المياه بها.

وشدد الفريق البرجس على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وسحب كمية المياه في الطرق التي تضررت من الأمطار والتعامل الفوري مع جميع اماكن تجمعات المياه باسرع وقت لإعادة فتح الطريق لضمان انسيابية الحركة المرورية.