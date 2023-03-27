ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن القوة فعلت خطة الطوارئ للتعامل مع حالة هطول الأمطار التي شهدتها البلاد اليوم الأحد .

وأوضحت الإدارة أن فرق الإطفاء تعاملت مع البلاغات تحت إشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد .

و بينت أن فرق الإطفاء تعاملت مع ٥٧ بلاغا تعددت بين حوادث متفرقة من ارتفاع منسوب مياه في بعض الطرق الرئيسية والفرعية وسراديب مغمورة بالمياه كما تم سحب عدد من المركبات التي علقت في بعض الطرق المغمورة بمياه الامطار .

هذا، وقد اسفرت جهود فرق الاطفاء عن انقاذ ٤٥ شخصا حيث لم تسجل اي قوة الإطفاء العام تعاملت مع ٥٧ بلاغ أثناء حالة هطول الأمطار على البلاد

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن القوة فعلت خطة الطوارئ للتعامل مع حالة هطول الأمطار التي شهدتها البلاد اليوم الأحد .

وأوضحت الإدارة أن فرق الإطفاء تعاملت مع البلاغات تحت إشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ورئيس قوة الإطفاء العام سعادة الفريق خالد راكان المكراد .

و بينت أن فرق الإطفاء تعاملت مع ٥٧ بلاغ تعددت بين حوادث متفرقه من ارتفاع منسوب مياه في بعض الطرق الرئيسية والفرعية وسراديب مغمورة بالمياه كما تم سحب عدد من المركبات التي علقت في بعض الطرق المغموره بمياه الامطار .

هذا، وقد اسفرت جهود فرق الاطفاء عن انقاذ ٤٥ شخصا حيث لم تسجل اي إصابة .