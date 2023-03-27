استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.306 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.329 دينار مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.374 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.11 في المئة إلى مستوى 0.333 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.