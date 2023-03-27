عبدالعزيز الفضلي

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية النائب د.عبدالله الطريجي، عن إقامة المسابقة الثقافية الأولى التي تحمل اسم المغفور له باذن الله تعالى جاسم القطامي الذي يعتبر أول رئيس لجمعية الكشافة الكويتية، مشيراً إلى أن المسابقة ستنطلق اليوم الثلاثاء بعد صلاة التراويح بمقر جمعية الكشافة بمنطقة حولي .

وأوضح أنه يشارك في المسابقة طلبة مدارس المناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص، ونهدف من خلالها إلى إحياء ذكرى المرحوم القطامي وما قدمه للحركة الكشفية الكويتية على المستوى المحلي والدولي، منوهاً إلى أننا نسعى كذلك لاكساب الطلبة معلومات دينية وثقافية وكشفية .

وأضاف الدكتور الطريجي أنه تم تخصيص جوائز قيمة لأبنائنا الطلبة الفائزين توزع عليهم في ختام المسابقة، متمنياً التوفيق للجميع.