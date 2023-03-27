انزلق ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حالة من الفوضى اليوم الاثنين، بعد أن فاقمت احتجاجات حاشدة استمرت طوال الليل أثارتها إقالة وزير الدفاع الضغوط على الحكومة لوقف التعديلات القضائية المثيرة للخلاف.

وكان من المتوقع أن يدلي نتنياهو ببيان عبر التلفزيون صباح اليوم يعلن فيه وقف خطط التعديلات القضائية. لكن وسط تقارير عن احتمال انهيار ائتلافه القومي الديني أعلنت محطات تلفزيونية إسرائيلية أن رئيس الوزراء أرجأ البيان.

وفي وقت سابق، قال مصدر من حزب ليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم ومصدر آخر شارك في التشريع، إن نتنياهو سيعلق مشروع القانون الخاص بالتعديلات الذي أشعل شرارة بعض أكبر الاحتجاجات على الإطلاق في الكيان الصهيوني وأدى إلى تدخل رئيس الدولة.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج عبر "تويتر": "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور".

ويبرز التحذير الذي أطلقه هرتسوج، الذي من المفترض أن ينأى بنفسه عن أروقة السياسة ودوره شرفي إلى حد كبير، حجم المخاوف التي أثارتها الانقسامات الناجمة عن خطط التعديلات.

جاء ذلك في أعقاب ليلة مثيرة من الاحتجاجات في مدن في عموم الكيان الصهيوني، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع بعد إعلان نتنياهو أنه عزل وزير الدفاع يوآف جالانت.

ووجه جالانت في اليوم السابق نداء للحكومة في خطاب تلفزيوني لوقف خطط تعديل النظام القضائي، محذرا من أن الانقسام العميق الذي أثارته في المجتمع الإسرائيلي يؤثر على الجيش ويهدد الأمن القومي.