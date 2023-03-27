أكد مصدر مروري ان طريق المغرب السريع وتحديدا في تقاطعه مع نفق الدائري الرابع تمت عملية سحب المياه منه وتم افتتاحه جزئيا في حدود الواحدة من بعد ظهر اليوم، مؤكدا ان رجال المرور وعبر كاميرات المراقبة بذلوا جهودا لتحويل حركة السير في طريق المغرب وغيرها من الطرقات جراء الاغلاق الاضطراري لها.

هذا، وبثت الادارة العامة للمرور عدة مقاطع ڤيديو أظهرت انفراجة ملحوظة في معظم الطرقات وبدء تسير المركبات على طريق المغرب.

يشار الى ان آليات وفنيين من الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام ووزارة الاشغال قاموا وعلى مدار عدة ساعات بجهود كبيرة لسحب الأمطار.