عبدالعزيز الفضلي

قال المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة، إن الأعمال الممتازة للموظفين ( الإداريين ) العاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة له، والعاملين بديوان عام المناطق التعليمية والعاملين بالتربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص ، قد شكل قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري فرق عمل لبحث ومراجعة أسماء مستحقي الأعمال الممتازة للموظفين الإداريين وقد انتهت من استقبال ردود الجهات المعنية وبحث مدى استحقاقهم للمكافأة من عدمه وذلك بالتعاون ما بين القطاع الإداري والقانوني ووفقًا للشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم (30/2023) الصادر في 24/1/2023م بشأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين لعام 2022.

وأكد الوهيدة أنه تم الانتهاء من صرف المستحقات المالية لكافة المستحقين والبالغ عددهم (5584) موظفًا وتم تكليف قطاع الشؤون المالية لاستكمال باقي الإجراءات لصرفها للمستحقين من العاملين الإداريين وفقًا للقرار الوزاري رقم (30/2023) الصادر في 24/1/2023 المادة الثانية منه فإنه يحق للموظف غير المستحق التظلم خلال 60 يوما من تاريخ صرف المكافأة وعليه فسوف يتم فتح باب التظلمات للإداريين عن العام الميلادي 2022 على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية بتاريخ 30/3/2023 ولمدة 60 يومًا وتنتهي في 28/5/2023.