رفع أرقام الجلوس لطلبة الثاني عشر على موقع الوزارة 22 مايو

عبدالعزيز الفضلي

حدد وكيل التعليم العام أسامة السلطان مواعيد وآلية عمل كنترول اختبارات الثانوية العامة لنهاية الفترة الدراسية الثانية، على أن يبدأ العمل في الكنترول 19 الجاري، بينما سيتم إغلاق باب النقل بين المدارس لطلبة المرحلة الثانوية يوم 2 أبريل المقبل، وآخر موعد لاستلام حالات الترك وإعادة القيد لطلبة الصف الثاني عشر 18 مايو، فيما سيتم رفع أرقام الجلوس لطلبة الثاني عشر على موقع الوزارة 22 من الشهر نفسه.

وذكر السلطان، في نشرته التي تلقت «الأنباء» نسخة منها، أن امتحان مواد خارج الجدول لمادتي القرآن الكريم الدستور وحقوق الإنسان (لطلبة نظام المنازل) سيكون موحدا على مستوى الوزارة مع ضرورة التأكد من إدخال درجات الأعمال اليومية (العملي اختبارات مواد خارج الجدول) بدقة متناهية والتدقيق عليها واعتمادها حسب التاريخ الموضح بالآلية لتلافي حالات التعديل بعد نقل البيانات للكنترول، مشيرا إلى انه في حال عدم وجود أي من شهادات الصف العاشر والحادي عشر الموحد يجب إرفاق شهادة معادلة سواء كان الطالب (دارسا خارج الكويت أو منقولا من التعليم الخاص أو مدارس الأجنبية، أو لديه شهادة نظام المقررات)، وفي حال دراسة الطالب بنظام المنازل ترفق الشهادة المطلوبة إضافتها.