

دمشق - هدى العبود



يرصد مسلسل «طاحون الشر» فترة الاحتلال الفرنسي في سورية من خلال حكايا سردية شعبية بقالب اجتماعي يتخللها خط سياسي هو النضال ضد الاحتلال الفرنسي من قبل ثوار غوطة دمشق في تلك الفترة، مستندا الى معضلة أساسية يعتمد عليها المسلسل من خلال لغز محير، وقصة مشوقة جدا «أن هناك طفلا تلده أمه بالقبر ويكون ابن زعيم الحارة وسمعه حارس المقبرة، فأخرجه وعاش عمرا طويلا»، كذلك الداية التي تعرف سر الطفل الذي ولد في القبر، وعلى إثر ذلك تخرج من الحارة، ثم تعود إليها بعد ثلاثين عاما من الغياب بعد مقتل كل من زوجها وابنتها لأسباب يكتشفها المشاهد مع تصاعد الأحداث.



وتدور أحداث العمل بعد احتلال دمشق بعامين تقريبا، حيث تعرضت إحدى حارات الشام «حارة الكبادة» إلى أبشع صور مرت عليها على جميع الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما أدى إلى كثرة المشكلات والفساد، فاحتدت الصراعات على السلطة والمال والحب، تبدأ القصة منذ قيام «فخرية» بإبعاد الطفل «زيدو» عن أمه التي قتلت بعد مخاضها بدقائق، فعاش «زيدو» بعيدا عن أبيه الزعيم وعن حارته، وعندما كبر وعاد صدمت «فخرية» وكبر الصدام، ووقت خروجه من الحارة قرر «عاصم» شقيق «فخرية» قتل الزعيم وفعل، فاتهم «أبو شكري» بمقتل أخيه، ومن هنا تفجرت الأحداث.



و«عاصم بيك»، الذي جسده بسام كوسا، رجل شرير في الحارة يحب الفتن والشر والمشاكل، يحبس في فترة كهولته، ولكنه يرجع لينتقم من الحارة، وهو قاتل «أبو حمدي» و«أبو معاذ» و«ام زيدو» و«أبو عبود» و«أبو جابر» و«حفيظة»، ويشعل الفتنة أثناء صلح الحارتين ويصبح هو الزعيم، فيكشفه «زيدو» أمام الناس ولكنه يهرب بمساعدة «أبو فايز» الحلاق.



يعد مسلسل «طاحون الشر» بجزئه الثاني من أهم أعمال البيئة الشامية في الدراما السورية التي احبها الناس، ويشاهد حتى يومنا هذا على الفضائيات السورية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حصده سابقا، وهو من إخراج ناجي طعمي، وتأليف مروان قاووق، ومن أبرز الفنانين الذي شاركوا فيه: رفيق سبيعي، بسام كوسا، منى واصف، صباح جزائري، ليليا الأطرش، أمية ملص، محمد قنوع، محمد خير الجراح، أمانة والي، وفاء موصلي، ميلاد يوسف، ناهد حلبي، نزار أبو حجر، كندة حنا، رنا العضم، سحر فوزي وفيق الزعيم، ليلى سمور سلمى المصري، وآخرون، والمسلسل من إنتاج شركة «غولدن لاين» للإنتاج الفني والتوزيع، وعرض المسلسل على اكثر من محطة عربية.