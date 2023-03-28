أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، تقدم 22 ألف مواطن ومواطنة لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444هـ - 2023م، وذلك عقب اغلاق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج هذا العام.



وقالت نيفين القباج إن الوزارة وضعت عددا من الشروط الواجب توافرها في الراغب في أداء فريضة الحج هذا العام، منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسددا الاشتراك السنوي سواء كان عضوا عاملا أو منتسبا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 2023/1/1م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.



وأضافت أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 2023/4/30م الموافق 10 شوال 1444هـ، حيث لا تقل سن الرجال منهم عن 25 عاما، ويشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عاما لا يقل عمره عن 18 عاما، بالإضافة إلى وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم، مشيرة إلى أنه لا يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض (القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام)، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة.



كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد تنظيم مستويين لحج الجمعيات الأهلية، هما الحج الاقتصادي والخمس نجوم، وسيتم تحديد أسعار برامج المستويين عقب اعتمادها من مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وذلك قبل إجراء القرعة الإلكترونية مباشرة.



من جانبه، أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه مجلس أمناء المؤسسة نجح في إنهاء كل التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، حيث تم التعاقد مع الفنادق وأفضل الأوتوبيسات لنقل الحجاج، وكذلك إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة.



وأضاف عبد الموجود أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيا لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة «أصلي- احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.