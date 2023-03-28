وقّعت «الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية» مع جمعية (صندوق حياة) للتعليم اتفاقية اطلاق برنامج القرض الحسن للتعليم الجامعي والمهني بقيمة 140 ألف دولار لتمويل التعليم الاكاديمي الجامعي لحوالي 750 طالبا وطالبة.



ووقع الاتفاقية مدير مكتب الهيئة لدى الأردن مصطفى العواد وعن الجمعية أمين سر الصندوق إبراهيم بيوض بحضور القائم بالاعمال في سفارتنا بالأردن المستشار د.مبارك الهاجري والقنصل في السفارة فهد العنزي.



وقال الهاجري لـ (كونا): «ان الاتفاقية تجسد شعار (الكويت بجانبكم) قولا وعملا من خلال تمويل دراسة الطلبة ومساعدتهم على انهاء تعليمهم الجامعي ويخدموا بلدهم»، مؤكدا أهمية العطاء الكويتي الممتد في مختلف أنحاء العالم عبر مشاريع تسند جهود المؤسسات والجمعيات الخيرية ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وأكد الهاجري أهمية ارتكاز العطاء والعمل الخيري على عوامل التعليم والصحة والتمكين بصفتها عوامل مهمة ليكون العطاء مثمرا ومستداما، مشيدا ببرنامج حياة للتعليم في دعم الطلبة ومدهم بالعلم.



من جهته، قال مدير مكتب (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) في الأردن مصطفى العواد عقب التوقيع «ان الاتفاقية تأتي كأحد التدخلات التنموية للهيئة لايجاد الحلول والمعالجات التي يحتاجها الأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود في الأردن نظرا لازدياد عدد الطلبة الذين لا يملكون القدرة على دفع الرسوم الجامعية المطلوبة منهم».



وأضاف العواد: «ان دعم البرنامج يأتي في اطار الدعم الكويتي المستمر للفئات المحتاجة في المجتمع الأردني ضمن جهود تنفذها الهيئة من خلال مشاريع وبرامج تنموية وتعليمية في المملكة».



بدوره، ذكر أمين سر (صندوق حياة) إبراهيم بيوض «ان الكويت تقدم الكثير فكانت دائما كويت الخير»، مشيدا ببرنامج الهيئة وأثره في رفد صندوق حياة بالدعم الذي يساعده على مواصلة أداء رسالته في اغاثة الطلبة المحتاجين في الأردن ما يساعدهم على التفرغ لطلب العلم وتحقيق النجاح.



كما أشاد بيوض بدور سفارتنا في الأردن في تسهيل المهام الاغاثية والعمل الإنساني الكويتي والمساعدة في إيصاله لمستحقيه.



واستمع د.الهاجري والحضور الى 3 قصص نجاح حققها طلبة تخرجوا بفضل الدعم الذي قدمه الصندوق.