صرّح القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف الخميس بأن جامعة الكويت تحرص على التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتطبيق القواعد المرورية بالحرم الجامعي بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة وخلق بيئة تعليمية آمنة لمنتسبي جامعة الكويت من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة.



وقد أشار إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عدم التزام بعض رواد مدينة صباح السالم الجامعية بقواعد ونظم المرور ما يهدد سلامة قائدي المركبات والمارة، لافتا إلى زيادة أعداد المخالفات والتي تتراوح بين 100 و200 مخالفة يوميا مما نتج عن ذلك وقوع العديد من الحوادث المرورية المؤسفة والتي تكلف الأفراد غاليا فتسفر عن حدوث إصابات وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة وخسائر بالأرواح، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها عدم الالتزام بالإشارات الضوئية الحمراء وتجاوز السرعة المحددة والتجاوز الخاطئ بين المركبات.