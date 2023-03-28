أعلن بنك برقان عن اختتام مشاركته ورعايته الماسية لمعرض الفرص الوظيفية الذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، والذي استمر 3 أيام. وتأتي هذه المشاركة والرعاية تأكيدا على التزام بنك برقان بدعم قطاع التعليم والكوادر الكويتية الشابة بشكل حقيقي ومباشر، إضافة إلى حرصه على دفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية، بشكل عام.



وشهد المعرض إقبالا كبيرا، إلى جانب حضور وتواجد ممثلي إدارة الموارد البشرية في بنك برقان، للإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلبة المهتمين والباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي، كما شارك فريق الموارد البشرية بالمعرض عبر إجراء مقابلات مع الشباب الطموحين، لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.



وقال رئيس وحدة استقطاب المواهب بالوكالة في بنك برقان عبدالوهاب عبدالرحيم: «نحن نرى في معارض الفرص الوظيفية منصات ممتازة ومبتكرة توفر لنا القدرة على استقطاب واختيار المواهب الشابة والكوادر ذات الكفاءة العالية في القطاع المصرفي.



لذا، نحرص على المشاركة بشكل دائم في هذه الفعاليات، كما نسعى إلى تقديم الدعم المهني والعملي للشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة التي تسهم في تعزيز مهاراتهم وتوسيع قاعدة معارفهم في المجالات الوظيفية المختلفة. كما تعكس مشاركة بنك برقان التزامه بترسيخ مكانته الرائدة في مجال تنمية رأس المال البشري في الكويت».



وأضاف: «إننا مستمرون في مساعينا الرامية إلى جذب واستقطاب الخريجين الموهوبين إلى القطاع المصرفي، لما يمثله من ركيزة أساسية للنظام المالي. كما أن أكاديمية بنك برقان لحديثي التخرج وبرنامج المواهب ـ رؤية ـ لهما دور كبير في تمييزنا عن البنوك الأخرى، من حيث توفير الأسس الضرورية للارتقاء بقدرات جيل المستقبل من المصرفيين ذوي الخبرة لإنجاز المزيد، مع القدرة على مواكبة التغيير السريع في القطاع المصرفي».