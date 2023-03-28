عبدالعزيز الفضلي



قام قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بتشكيل فرق عمل لبحث ومراجعة أسماء مستحقي الأعمال الممتازة للموظفين الإداريين العاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة له، والعاملين بديوان عام المناطق التعليمية والعاملين بالتربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص.



وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة أن الفريق انتهى من استقبال ردود الجهات المعنية وبحث مدى استحقاقهم للمكافأة من عدمه وذلك بالتعاون ما بين القطاعين الإداري والقانوني، ووفقا لشروط وضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين لعام 2022. وذكر الوهيدة انه تم الانتهاء من صرف المستحقات المالية لكل المستحقين والبالغ عددهم 5584 موظفا، وتم تكليف قطاع الشؤون المالية لاستكمال باقي الإجراءات لصرفها للمستحقين من العاملين الإداريين، مستدركا انه يحق للموظف غير المستحق التظلم خلال 60 يوما من تاريخ صرف المكافأة، وعليه سيتم فتح باب التظلمات للإداريين عن العام الميلادي 2022 على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية بتاريخ 30/3/2023 ولمدة 60 يوما وتنتهي في 28/5/2023.