آلاء خليفة



أوضح رئيس فريق الاستجابة والانقاذ الكويتي التطوعي م.سليمان الخضري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان فريق الاستجابة والانقاذ الكويتي التطوعي تعامل مع هطول الأمطار الذي شهدته البلاد مساء يوم الاحد في جميع مناطق الكويت، مشيرا إلى ان الفريق علم من الارصاد الجوية ان الكويت ستشهد هطول امطار غزيرة فتم اجتماع الأعضاء ووضع خطة للسيطرة على الوضع وتوزيع المهام بينهم لتلبية نداءات الاستغاثة بتخصيص ارقام لاستقبال البلاغات، موضحا ان الفريق تسلم كذلك بلاغات من عمليات وزارة الداخلية والإطفاء. وأفاد الخضري بأنه تم التعامل مع العديد من البلاغات المختلفة، ومنها انتشال المركبات العالقة في بعض المناطق السكنية او الطينية وكذلك الرملية، وفي أماكن تجمع المياه في الكثير من الطرق المختلفة، كذلك قام الفريق بمساعدة رواد الطريق العالقين في برك المياه بالخروج من مركباتهم التي تعطلت ومن ثم سحب مركباتهم، لافتا الى ان الفريق ساند كذلك رجال الداخلية ورجال الاطفاء في بعض الاعمال الانسانية التي قاموا بها اثناء هطول الامطار، حيث ان الفريق يمتلك المعدات والامكانيات والسيارات اللازمة للتدخل الفوري والسريع لمساعدة الناس وانقاذ حياتهم. وأكد الخضري ان فريق الاستجابة والانقاذ الكويتي التطوعي على اتم الاستعداد لتقديم كل الخدمات اثناء حالات الطوارئ للجميع على مدار أيام الأسبوع وفي زمان ومكان.