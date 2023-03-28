ثامر السليم



دعا مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس جميع مراكز العمل في الجامعة من عمداء كليات ورؤساء مراكز العمل إلى ضرورة التزام الجميع كل ضمن مجال اختصاصه ومتفقا مع طبيعة الجهة المنظمة فيما يتعلق بإقامة الندوات والأنشطة والفعاليات، مؤكدا أن مثل تلك الأمور تضمن حسن سير العمل بالجامعة، والتزاما باختصاصات مراكز العمل. وأشارت المصادر الى أن السبب يعود لمثل هذا التعميم هو اعلان مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية عن محاضرة «فرصتك استغلها عدل» والتي تم الإعلان عنها للنساء فقط، ما أثار حفيظة البعض ودفع إدارة الجامعة الى إلغاء المحاضرة.