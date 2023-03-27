ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام صباح اليوم الاثنين أن فرق الطوارئ التابعة لقوة الاطفاء العام، وبإشراف ميداني مباشر من رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر، انتهت من المساعدة في سحب ارتفاع منسوب مياه الامطار في منهول نفق الدائري الرابع بالسرداب الرئيسي للنفق عبر مضخات هيدروليكية تابعة لقوة الاطفاء التي لها قدرة سحب مياة تصل الى 36 ألف ليتر في الدقيقة الواحدة.



كما ساعدت هذه العملية في انسيابية المياه التي بالنفق الى المنهول المخصص لها بعد سحب جميع المياه المغمور فيها المنهول.