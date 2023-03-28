يفتح الله عز وجل في رمضان أبواب الرحمة والعفو والمغفرة، فلله في كل ليلة عتقاء من النار، لذلك يستحب الإكثار من طلب العفو من الله تعالى، ولما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعاء جامع تدعو به في ليلة القدر قال لها: «قولي: اللهم، إنك عفو تحب العفو، فاعفُ عني» (الترمذي، وابن ماجة).



ومن أسباب عفو الله سبحانه عنا أن نتخلق بخلق العفو والصفح الجميل، فإذا أردت أن يكون معفوا عنك من الله سبحانه فاعف عن زوجك، وعن أخيك وعن أقاربك، وعن جيرانك، وعن كل من أساء اليك ثم جاءك معتذرا، فاقبل عذرهم حتى تكون أهلا للعفو من الله تعالى.



فالله سبحانه أمرنا بالعفو والصفح فيما بيننا في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) الأعراف: 199، وقال سبحانه: (وأن تعفوا أقرب للتقوى) البقرة: 237.



والعفو خلق الأنبياء والمرسلين، فيوسف عليه السلام عفا عن إخوته بعدما أذاقوه الويلات، فلما مكنه الله عز وجل منهم وجاءوا يعتذرون اليه قبل معذرتهم وعفا عنهم، وقال لهم: (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) يوسف: 92. وكان العفو خلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما دخل مكة فاتحا منتصرا عفا عن أهلها مع أنهم آذوه وأخرجوه من داره بمكة، ونكلوا بأصحابه، ومواقفه صلى الله عليه وسلم في العفو أكثر من أن تحصى.