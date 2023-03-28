

خلال حادثة الإفك، قالت أم أيوب لأبي أيوب الأنصاري: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك كذب أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله، قال: فعائشة والله خير منك، فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك ذكر قول المؤمنين الصادقين، قال الله تعالى: (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين) التوبة: 12.



وقد برأ الله السيدة عائشة رضي الله عنها، وقال: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبـــره منهم له عذاب عظيـــم).



ولقد ظهر في هذه الحادثة فضل عائشة رضي الله عنها، فقد برأها الله من «الإفك» بقرآن يتلى الى يوم القيــــامة، يتعبد المسلمون بتلاوته الى يوم القيامة، فكم ارتفعت منزلتهـــا رضي الله عنها بــذلك.