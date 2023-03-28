

لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قدوتنا، ولنا فيه اسوة حسنة، فقد حضنا عليه افضل الصلاة والسلام على ستر عورات المسلمين.



وفي حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة» (رواه ابن ماجة).



في حين ان تتبع الزلات مما يأنف منه الطبع، وينهى عنه الشرع، بل جاء في حقه وعيد شديد، روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فنادى بصوت رفيع فقال «يا معشر من قد أسلم بلسانه، ولم يُفِضْ الايمان الى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله».