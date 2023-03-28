

القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة مي عمر عن تعرضها للظلم كثيرا بسبب اتهامها دائما بأنها تعمل بسبب واسطة زوجها المخرج محمد سامي، وقالت: «أكتر حاجة بكرهها في حياتي الظلم وأنا اتظلمت كتير، بس بعد فترة الكلام مبقاش يفرق معايا، اللي قدمني هو محمد سامي، بس بعد أعمال كتير مينفعش حد يقول محمد اللي مشغلني».



ولم تغلق مي عمر الباب أمام احتمال وجود عداوات لها داخل الوسط الفني وقالت: «ممكن يكون فيه فنانة حطاني في دماغها وعايزة توقعني واتعودت مركزش في الحاجات دي وأهم حاجة أعمل شغل كويس والناس تنبسط بيه»، كما كشفت عن رأيها في الخيانة، وردة فعلها إذا تعرضت لها، فقالت: «مبحبش الخيانة وصعب أتوقع رد فعلي لو اتعرضت ليها بس أي استمرار بعد خيانة كدب وملوش أي معنى، والعلاقة بتبوظ».



ورغم حرصها التام على إظهار موقفها المستقل عن زوجها المخرج محمد سامي، أكدت مي أنها لن تعمل أبدا مع الفنانة غادة عبدالرازق بعد مشاكل الأخيرة مع سامي.

وأضافت خلال حلولها ضيفة على برنامج «حبر سري»: «مستحيل أشتغل مع غادة عبدالرازق في بطولة مشتركة لأن لازم يبقى فيه كيميا بيني وبين الممثل اللي هشتغل معاه ومعتقدش إن أنا وهي نقدر نعمل شغل حلو مع بعض».



وعلقت مي عمر، على صورة الفنانة حلا شيحة، قائلة: «بحبها جدا مكنتش أعرفها زمان واتعرفنا على بعض من 3 سنين ولقيتها طيبة جدا وعلى طبيعتها وده سبب مشاكلها، حلا دايما قراراتها سريعة وده سبب لخبطتها، وهي لما تبقى متلخبطة وبتاخد قرارات مش مدروسة ما بين الطلاق والزواج، اعتزال التمثيل والعودة مجددا للفن، هي محتاجة متاخدش قرارات سريعة وهتلاقي الدنيا استقرت في حياتها واللخبطة اختفت».