

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية توقيعها على 75 مليون دولار تسهيلات من أحد البنوك الإقليمية، إضافة إلى التسهيلات القديمة، وذلك ضمن برنامج إعادة التمويل الذي بدأته العام الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان على موقع البورصة أمس، أنها استكملت إلى الآن 3.075 مليارات دولار (ما يعادل نحو 938 مليون دينار) من التسهيلات الائتمانية، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الجولة بـ 3.2 مليارات دولار (ما يعادل نحو مليار دينار) من التسهيلات كما تم الإفصاح مسبقا.



وتوقعت «أجيليتي» أن تنعكس قيمة هذه التسهيلات ضمن بيانات الشركة المالية حسب استخدامها.