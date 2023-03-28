

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت تخطط لبناء منشأة جديدة لتحلية الغاز في غرب الكويت، بحسب مصادر مطلعة في القطاع النفطي، موضحة أن الخطط المتعلقة بالمشروع ما زالت في مراحلها المبكرة، ومن المتوقع طرح المشروع في الربع الأول أو الثاني من عام 2024.

ومن حيث التكلفة، ذكرت المجلة أن قيمة العقد الرئيسي للمشروع قد تبلغ نحو 300 مليون دولار، ولكنها قد ترتفع لأكبر من ذلك بكثير اعتمادا على المواصفات النهائية للمنشأة المخطط لها، حيث إن مرافق تحلية الغاز تعمل على تقليل مستويات ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين في الغاز الطبيعي.

ومن المعلوم انه إذا كانت نسبة هاتين المادتين ضئيلة في الغاز الطبيعي فإنه يشار إليه باسم «الغاز الحلو»، ومن خصائص هذا النوع من الغاز انه غير قابل للتآكل، ويحتاج قدرا اقل من التكرير، فضلا عن سهولة نقله إلى الجهة المراد شحنه إليها، ورغم وجود وسائل عديدة لتحلية الغاز، إلا أن ثمة تفاوتا كبيرا بأسعار المعدات المستخدمة من حيث الكفاءة والتكلفة وبرامج الإنتاج وحجم الكميات المنتجة.