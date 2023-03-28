



كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن أن البنوك المحلية قدمت نحو 686.3 مليون دينار لتمويل الواردات الكويتية (المدفوعة)، موزعة على 136 مليون دينار اعتمادات مستندية و18.9 مليون دينار بوالص تحصيل و531.3 مليون دينار أوامر دفع.



وبالنسبة للعملة فإن الدولار الأميركي استحوذ على نصيب الأسد في تمويل الواردات بما قيمته 595.6 مليون دينار، تلته العملات الأخرى بقيمة 39.3 مليون دينار، ثم الدرهم الاماراتي بقيمة 10.6 ملايين دينار، ثم الريال السعودي بقيمة 7.3 ملايين دينار، واليورو بقيمة 28.4 مليون دينار، وأخيرا الجنيه الاسترليني بقيمة 3.4 ملايين دينار.